/627813/ياسمين-أبوطالب-تنعي-شهداء-حادث-قطار-طوخ-وتشدد-على-محاكمة-المقصرين

أعربت النائبة ياسمين أبوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، عن خالص التعازي للشعب المصري العظيم، في شهداء حادث قطار طوخ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أبو طالب تتقدم بالعزاء للشعب المصري بعد الحادث

وقالت “أبوطالب” في بيان صادر لها اليوم، "أتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري، ولأسر شهداء قطار طوخ، الذين لقوا ربهم اليوم، إثر خروج قطار المنصورة عن القضبان في محافظة القليوبية، وراح ضحيته عدد من أبناء الوطن"، مردفة «داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، ويكتب لهم الجنة، وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

وشددت الدكتورة ياسمين أبوطالب، على ضرورة سرعة إجراء التحقيقات، وكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة المتسببين في الحادث المؤسف، وتقديم كافة المقصرين للنيابة العامة لإتخاذ ما يلزم تجاههم، وسرعة محاسبتهم وتقاضيهم بأشد العقوبات حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مشيدة بتكاتف كل أجهزة الدولة من أجل إسعاف المصابين، والوقف بجانب أسر الضحايا.