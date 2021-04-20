بعد دقائق من دوري اليد..الزمالك يحقق بطولة جديدة على حساب الأهلي

/627814/بعد-دقائق-من-دوري-اليدالزمالك-يحقق-بطولة-جديدة-على-حساب-الأهلي

حقق فريق الزمالك بطولة أخرى بعد دقائق قليلة من فوز رجال كرة اليد ببطولة الدوري الممتاز عقب التغلب على الأهلي، حيث حقق فريق رجال الزمالك بطولة دوري الجمهورية لكره السله مواليد 20سنة علي حساب المارد الأحمر أيضا.

وفاز فريق كرة السلة بنادي الزمالك تحت 20 عاما على النادي الأهلي وحصد الميدالية الذهبية محتلا المركز الأول بعد الفوز على الفريق الأحمر بنتيجة 78 – 69 في اللقاء الفاصل و الأخير التي أقيمت اليوم على ملاعب نادي الشرقية للدخان، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجمهورية.

يذكر أن فريق الزمالك حقق الفوز في أخر أربع مباريات بالدور النهائي على كل من جزيرة الورد 77 – 73، والجزيرة 86 – 74، وطلائع الجيش 76 – 46، وسبورتنج 87 – 67، وفي الأخير حقق الفريق البطولة الثانية بعد بطولة الجيزة.

حقق الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد التفوق على الأهلي في المباراة الفاصلة بنتيجة 18 - 17 ، في اللقاء التي أقيمت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، يأتي هذا اللقاء بعد التعادل في اللقاءء السابق بنتيجة 28 – 28 ليلجأ القطبين لمواجهة فاصلة.

فريق الزمالك يحقق فوزا على الأهلي

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك في مباراة حاسمة تحدد بطل الدوري الممتاز لكرة اليد في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على صالة حسن مصطفى، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على نفص صالة المباراة الماضية التي أنتهت بالتعادل بين الفريقين 28 – 28.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الحارس محمد عصام الطيار بعد تعافيه من الإصابة ، فيما يغيب عن الزمالك كلا من وليد قداح ومحمد رمضان هتلر، بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد

محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار، ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، .

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد

أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، عمر الوكيل،.