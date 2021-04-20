/627815/طبيب-الأهلى-يكشف-موعد-عودة-مصابي-القلعة-الحمراء

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة ياسرإبراهيم مدافع القلعة الحمراء ، بعد إنتهاء برنامجه التأهيلى ، عقب إصابته في العضلة الضامة قبل مباراة فريقة مع سيمبا التنزانى في ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا ، والتى أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في الفترة الماضية.

وقال أبو عبلة أن ياسر إبراهيم سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من مران الغد ، ويوضح تحسن حالة مدافع الأحمر خلال البرنامج التأهيلى المصغر الذي كان يؤديه اللاعب ، و الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أن اللاعب سوف يشارك في جزء من مران القلعة الحمراء غدا .

وأدى الأهلى مرانه اليوم دون راحة إستعدادا لمواجهة سموحة ، والتى من المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ترتيب الأهلى في الدورى

الجدير بالذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصرى ، وبالتالى يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك التي خاض بها اللقاء

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

فيما دخل الزمالك المباراة بقائمة : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.