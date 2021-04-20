ضد الكسر الحلقة 7..ثبوت تهمة قتل سلمى على محمد فراج

/627816/ضد-الكسر-الحلقة-7ثبوت-تهمة-قتل-سلمى-على-محمد-فراج

ضد الكسر الحلقة السابعة، شهدت الحلقة في بدايتها محاولة صالح "مصطفى درويش" في تلفيق التهمة على كريم زوج سلمى، فذهب لملك اخت سلمى بعد خروجها من المشفى ليخبرها بخبث بأنه ليس الفاعل ويحاول إدراجها لصفه من خلال بعض الكلام والنظريات الرومانسية. ‌دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 7 بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، وكيف استطاع صالح في إثبات تهمة الشروع في قتل سلمى على محمد فراج.

مسلسل ضد الكسر الحلقة 7

يذهب صالح إلى الظابط هاني بنفسه ويخبره عن معرفته بما حدث وأنه يريد التحدث معه، بدأ صالح في البداية يستغل معرفته للقانون في إبعاد التهمة عليه حتى فجر له الظابط هاني معرفته بإحالة صالح من النقابة ودخوله السجن بسبب عدم احترامه للقانون، فيعتدل صالح في الرد علي أسألة الظابط هاني.

صالح يحاول إبعاد تهمة قتل سلمى عنه

يعترف صالح بذاهبه لمكان وقوع الجريمة في نفس يوم الجريمة كأي زيارة عادية بين صديق وصديقته، ولكنه ذهب قبل وقوع الحادث مشيرًا إلى أنه كان مع ملك شقيقة سلمى في نفس ذات الوقت كما يمكنهم الاستعانة بها كشاهدة عليه، فيتسائل هاني عن سبب وجوده مع ملك، فيوضح هاني أنه ذهب إلى سلمى في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بعد عديد من المكالمات لم يتم الرد عليها ليتحدث معاها بشأن مشكلته مع ملك وتدور بينهم المشاجرات لانه يريد أخذ ابنه التي تحمل به ملك بينما سلمى لا تريد إعطائه الحق في ذلك، ليأتي كريم ويقطع حديثهمم، فيهم صلاح بالهروب ولكنه سمع مشاجرة كريم مع سلمى بسبب الرسائل التي تفيد بمعرفتها لرجل آخر ولأن كريم كان يبحث في الفيلا كالمجنون عن هذا الرجل كان يجب عليه أن يهرب سريعًا.

مصطفي يشك في ملك بعد رؤيتها مع صالح في المستشفى

تظهر علامات التغير على وجه مصطفي، وعندما تسأله ملك عن السبب يخبرها عن رؤيته لها مع رجل غريب أمام المستشفى، فتوضح له أنه أحد الرجال كان يسأل عن باب المشفى، فيسألها عن صالح فتتعجب وتحاول مالك انكار معرفته به، فيكذبها مصطفي، ثم يأتي دور الظابط هاني لاستجواب ملك بشأن مصطفي فتنكر أما الظابط أيضا معرفتها بأي شخص يدعى صالح وبعد ذهابه يدور بينها وبين زوجها مصطفي حديث حول صالح مره اخرى فيخربها بأنه لم ولن يشك بها أبدا على الرغم من علمه بأنه كانت على علاقة بشخص آخر قبل زواجهما، فتتفاجأ وترتبك لمعرفته بالامر فيستكمل حديثه بأن ارتباكها هذه خير دليل على كلامه، ويقول موضحًا: "أنا مش بحاسبك على اي حاجة أنت عملتيها قبل الجواز بس بصتك للراجل ده بصة عمرك مابصتيهالي بصة بتقوله أنه وحشك، عمري ماحسيت في عنيكي الحب ده".

فتحاول ملك تبرير موقفها فتقول: "أنا ماعرفش مين صلاح ده يامصطفي يمكن انا في الاول ماحبتكش وانجوزتك جواز تقليدي زي ما بتقول بس مع الوقت ابتديت احبك واحبك اووي كمان"، ولكن لم يقتنع مصطفى بحديثها لينهي حديثه بأنه موجود حتى تأتي وتصارحه بالحقيقة.

وتغلق أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 7 بالقبض على كريم زوج سلمى بعد نجاح صالح في إثبات التهمة عليه ووجود الأدلة المؤكدة علي ذلك من رسائل بين صالح وسلمى.