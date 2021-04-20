/627817/وفاة-اللواء-شادي-ابو-العلا-نائب-المنيا-السابق متأثرا-بإصابته-بكورنا

أبو العلا يفارق الحياة عن عمر يناهز 64 عام

وكان اللواء شادى أبو العلا الذي وافته المنية عن عمر 64 عاما نائبا في برلمان 2015 عن مقعد دائرة بندر المنيا ورفض العام الماضى الترشح للانتخابات لجلس النواب دون أن يبدى أية أسباب .

يذكر ان اللواء شادي ابو العلا اصيب بفيروس كورونا منذ اسبوعين ، وتم حجز في احد مستشفيات المنيا ، حتي وفاته مساء اليوم.