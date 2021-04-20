أخبار مصرية

الإسماعيلي يفوز على الشرقية بهدف.. وتدريبات إضافية للاعبين بعد المباراة «صور»

0 نشر
محمود الجنايني 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/627818/الإسماعيلي-يفوز-على-الشرقية-بهدف-وتدريبات-إضافية-للاعبين-بعد-المباراة-صور

حقق الإسماعيلي فوزا هاما على الشرقية ، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية في إطار إستعدادات الدروايش للمباريات المقبله منها لقاء الإنتاج الحربي في الأول من مايو المقبل، على أن يستكمل الفريق معسكره التدريبي بمواجهتين وديتين قبل عودة منافسات الدوري. 

وسجل شيلونجو هدف اللقاء الوحيد  بعد دخوله في أحداث الشوط الثاني مع أرى بابل ونادر رمضان وعبدالله جمعه بدلا من مروان صحراوى ومحمد صادق وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن، قبل أن يدخل عمر هنيدى ومروان شوقى بديل لكل من  شكرى نجيب ومصطفى فارس.  ec263b7ad0.jpg

7b33309cf7.jpg

 

0906cbe4f2.jpg

 

741bef4861.jpg

 

e77f625281.jpg

 

 

 

وخاض لاعبي الإسماعيلي تدريبات إضافية عقب مباراة الفريق التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية من أجل الوقوف على المعدلات البدنية المطلوبة للفريق الأصفر. 

decd8808f4.jpg

 

1d55fa41d1.jpg

 

 

يذكر أن  الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي كشف عن خضوع اللاعب محمد الضرف لاعب الدروايش لإشاعة اليوم بعد تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة القناة الودية التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. 

وعلم دوت الخليج أن اللاعب يعاني من من إصابة في العضلة الخلفية، وتحدد الإشاعة مدة غياب اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن خرج الضرف من مباراة القناة مصابا عقب نزوله. 

يذكر أن نادي الإسماعيلي يخوض المواجهة الثانية مع الشرقية  في إطار المعسكر الإستعدادي للدروايش من أجل المواجهات المقبلة أهمها لقاء الإنتاج الحربي والمقرر إنطلاقها في الأول من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. 

ويدخل الإسماعيلي مباراة الشرقية الودية بتشكيل مكون من :  محمد فوزى في حراسة المرمي، ومحمد عمار ومحمد هاشم ومصطفى فارس و مروان الصحراوى ومحمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق واحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف. 

فوز الإسماعيلي على الشرقية وديا 

وأكدالجهاز الفني للنادي الإسماعيلي إقامة 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالي، بسبب  إنطلاق المواجهات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، على الجانب الأخر أنهى الجهاز الإدارة للدروايش الإتفاق مع عدة فرق من أجل خوض اللقاءات الودية ضدها.   

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يفوز على الشرقية بهدف.. وتدريبات إضافية للاعبين بعد المباراة «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا