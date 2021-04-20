الإسماعيلي يفوز على الشرقية بهدف.. وتدريبات إضافية للاعبين بعد المباراة «صور»

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حقق الإسماعيلي فوزا هاما على الشرقية ، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية في إطار إستعدادات الدروايش للمباريات المقبله منها لقاء الإنتاج الحربي في الأول من مايو المقبل، على أن يستكمل الفريق معسكره التدريبي بمواجهتين وديتين قبل عودة منافسات الدوري.

وسجل شيلونجو هدف اللقاء الوحيد بعد دخوله في أحداث الشوط الثاني مع أرى بابل ونادر رمضان وعبدالله جمعه بدلا من مروان صحراوى ومحمد صادق وفخر الدين بن يوسف ومحمد حسن، قبل أن يدخل عمر هنيدى ومروان شوقى بديل لكل من شكرى نجيب ومصطفى فارس.

وخاض لاعبي الإسماعيلي تدريبات إضافية عقب مباراة الفريق التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية من أجل الوقوف على المعدلات البدنية المطلوبة للفريق الأصفر.

يذكر أن الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي كشف عن خضوع اللاعب محمد الضرف لاعب الدروايش لإشاعة اليوم بعد تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة القناة الودية التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعلم دوت الخليج أن اللاعب يعاني من من إصابة في العضلة الخلفية، وتحدد الإشاعة مدة غياب اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن خرج الضرف من مباراة القناة مصابا عقب نزوله.

يذكر أن نادي الإسماعيلي يخوض المواجهة الثانية مع الشرقية في إطار المعسكر الإستعدادي للدروايش من أجل المواجهات المقبلة أهمها لقاء الإنتاج الحربي والمقرر إنطلاقها في الأول من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الإسماعيلي مباراة الشرقية الودية بتشكيل مكون من : محمد فوزى في حراسة المرمي، ومحمد عمار ومحمد هاشم ومصطفى فارس و مروان الصحراوى ومحمد حسن ومحمد عادل ومحمد صادق واحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف.

فوز الإسماعيلي على الشرقية وديا

وأكدالجهاز الفني للنادي الإسماعيلي إقامة 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالي، بسبب إنطلاق المواجهات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، على الجانب الأخر أنهى الجهاز الإدارة للدروايش الإتفاق مع عدة فرق من أجل خوض اللقاءات الودية ضدها.