خالد يوسف مشيدًا بمسلسل لعبة نيوتن: "مفيش حزق"

/627819/خالد-يوسف-مشيدا-بمسلسل-لعبة-نيوتن-مفيش-حزق

أبدى المخرج المصري خالد يوسف إعجابه بأداء صناع عمل مسلسل لعبة نيوتن، الذي يعرض على فضائية قناة "dmc" يوميًا في تمام الساعة 7:45 مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصل تعليق خالد يوسف، الذي أشاد فيه بمسلسل لعبة نيوتن، فضلًا عن كواليس العمل وآخر أعماله.

خالد يوسف يقيم منى زكي ومحمد ممدوح

غرد خالد يوسف بتويتة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أشاد فيها بنضج منى زكي الفني ورصانة أداء محمد ممدوح قائلًا: "تامر محسن مؤلفًا ومخرجًا كبيرًا لعمل فني بديع ومن طراز رفيع اسمه لعبة نيوتن.. منى زكي فنانة ناضجة للغاية ذات أداء إستثنائي في شخصية غير تقليدية لم تتطرق لها الدراما كثيرًا.. ومعها محمد ممدوح في أداء رصين يعلن عن الممثل الكبير بداخله".

خالد يوسف يمدح صناع مسلسل لعبة نيوتن

وتابع مادحًا العمل ككل: "لا تشعر يد الصانع وانت تشاهد العمل.. وهذا هو الف باء الفن.. مفيش اي محاولة للحزق ولا إستعراض عضلات..فلا حزق في الدراما ولا في التمثيل ولا في المونتاج ولا في الموسيقي ولا تعمد لعمل كومبزشن مبهر او حركة كاميرا تتوقف امامها.. ولا افتعال مواقف او مشاهد درامية مؤثرة.. بإختصار الإبهار الموجود في هذا العمل هو من فرط طبيعيته وصدق صناعه".

وأنهى حديثه موجهًا، الشكر لباقي صناع العمل قائلًا: "تحية لكل من كان وراء هذا العمل.. محمد فراج، سيد رجب، عائشة بنت احمد، وسيناريو مها الوزير وزملائها وموسيقي تامر كروان وتصوير محمود يوسف ومونتاج عماد ماهر.. وديكور هند حيدر".

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، سيد رجب، عائشة بن أحمد و آدم الشرقاوي، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

آخر أعمال خالد يوسف السينمائية

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم "كارما"، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، سارة التونسي وزينة.