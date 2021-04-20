جدة - نرمين السيد - أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، أنه تواصل مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث طلب منه الوزير الحضور لـ البرلمان لإلقاء بيان حول خطة تطوير السكة الحديد، وظروف وملابسات حوادث السكة الحديد.





يأتى هذا، عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب حادث القطار الأخير والذى وقع أمس الأول الأحد فى مدينة طوخ بالقليوبية، وأسفر عن وفاة 11 مواطنا وإصابة 98 آخرين. وأشار إلى أن وزير النقل أرسل خطابا رسمىا لـ الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب يتضمن طلب الحضور أمام الجلسة العامة للمجلس، لتوضيح كل ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير وتحديث للطرق والسكك الحديدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل يطلب الحضور إلى الجلسة العامة لـ البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.