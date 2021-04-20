البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارجرجس فى جرجا

جدة - نرمين السيد - نعى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وفاة الأب القس مكاريوس بشندى، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الرقاقنة التابعة لإيبارشية جرجا، بسوهاج، والذى وافته المنية، أمس الإثنين، عن عمر تجاوز 58 عاما، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 9 سنوات.





ولد الأب الراحل يوم 23 أغسطس 1962، وسُيِّم كاهنًا بيد الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية فى 22 فبراير 1012. وقدم البابا خالص العزاء لـ الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا، ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب القس مكاريوس بشندى، ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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