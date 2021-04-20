انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون ماركت من 20 إلي 26 ابريل الجاري 2021- رمضان كريم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون ماركت الثلاثاء 20 ابريل 2021، وعليه فتسري العروض المقدمة من “كازيون” حتى تاريخ يوم 26 ابريل، أو لحين نفاذ الكمية، جدير بالذكر انه تقدم تلك العروض بمناسبة شهر رمضان المعظم 1442، وكل عام وكافة الأمة الإسلامية بخير.

العروض متاحة في جميع فروع كازيون في مختلف محافظات مصر، كما يمكنك الاتصال والطلب على الخط الساخن 19609، ولكن يجب أولاً متابعة مجلة العروض المقدمة من خلال متابعة هذا التقرير.

عروض كازيون ماركت رمضان 2021:

يعد ماركت “كازيون” من الشركات التجارية الناجحة فى جمهورية مصر العربية، حيث اعتاد عليها شريحة واسعة من المصريين لكونها تُقدم مجلة عروض إسبوعية تتضمن كزيون تخفيضات كبيرة على كافة المنتجات الغذائية والمنزلية والأجهزة الكهربائية بعروض أسعار منافسة قد تصل على بعض منها إلى نسبة 60% تخفيض، كما يمّتلك ” kazyon market msr” العديد من الأفرع الموزعة فى مختلف مناطق مصر.

عروض السوبر من كازيون:

الأرز.

المشروبات الغازية.

العصائر.

منتجات الألبان

لوازم المطبخ.

المعجنات بأنواعها.

وجبات للأطفال.

الشيكولاتة.

المقرمشات.

الحلويات.

البسكويت.

التوابل.

جميع المعلبات.

السمن.

الزيوت.

الفواكة.

الخضروات.

سلع التنظيف.

السلع الباردة والمجمدة،

منتجات العناية الشخصية.

ومختلف الأجهزة الكهربائية الهامة، من تكييفات- مراوح- أدوات مطبخ.

والآن من خلال “مصر فايف” نعرض عروض كازيون ماركت الثلاثاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي تتمثل في التالي: