انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون 2021 من 20 إلي 26 ابريل الجاري- Kazyon market والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون 2021 اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021، وتسري العروض من “كازيون” حتى تاريخ 26 ابريل، أو تسري لحين نفاذ الكمية المعروضة، كما جدير بالذكر انه تطرح هذه العروض بمناسبة الشهر الكريم رمضان 1442هـ، وكل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير.

> العروض متاحة في جميع الفروع التابعة لـ كازيون في مختلف المحافظات في مصر، كما يُمكنك الاتصال والطلب “Online” على الرقم الساخن 19609، ولكن يجب أولاً التعرف على مجلة العروض المعروضة عن طريق متابعة هذا التقرير.

عروض كازيون 2021:

يعد ماركت “كازيون” من الشركات الناجحة التجارية فى جمهورية مصر العربية، حيث اعتاد شريحة واسعة من المصريين عليها، ولكونها تُقدم كتالوج عروض بصورة إسبوعية بكزيون خصومات كبيرة على كافة المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية بعروض أسعار تصل إلي نسبة 60% تخفيض.

– كما يمّتلك ” kazyon market msr” أفرع رئيسية موزعة فى مختلف المحافظات المصرية.

عروض السوبر من كازيون ماركت رمضان 2021:

– الأرز.

– المشروبات الغازية.

– العصائر.

– منتجات الألبان.

– لوازم المطبخ.

– المعجنات بأنواعها.

– وجبات للأطفال.

– الشيكولاتة.

– المقرمشات.

– الحلويات.

– البسكويت.

– التوابل.

– جميع المعلبات.

– السمن.

– الزيوت.

– الفواكة.

– الخضروات الطازجة.

– منتجات التنظيف.

– السلع الباردة والمجمدة.

– منتجات العناية الشخصية.

– عروض كازيون على الأجهزة الكهربائية الهامة، من تكييفات- مراوح- أدوات مطبخ- بوتجازات.

>> والآن من خلال “misr 5” نعرض عروض كازيون 2021 الثلاثاء بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتي تتمثل فيما يلي: