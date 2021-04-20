/627820/الخطيب-يطلب-من-الزمالك-عقد-جلسة-بين-الناديين-تفاصيل

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك عقد جلسة تجمع مسئولي الناديين خلال الفترة المقبلة من أجل الحديث عن سبل التعاون وبحث العلاقة بين قطبي الكرة المصرية.

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك عن مبادرة الخطيب خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحدث مع مسؤولي القلعة البيضاء عقب قمة الدوري الممتاز لكرة القدم، وقام بطلب عقد جلسة حوارية بين مسئولي القطبين، وهو الأمر الذي الذي وافق عليه مسئولي الأبيض.

الخطيب يطلب من مسئولي الزمالك الإجتماع

واصل عضو اللجنة المؤقتة للزمالك: " من المقرر أن تشهد الجلسة المقرر إنعقادها خلال الأيام المقبلة العديد من المباحثات بين الطررفين والحديث عن كل شئ يخص العلاقة بين المارد الأحمر و الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة".

‏يذكر أن الزمالك بطولة أخرى بعد دقائق قليلة من فوز رجال كرة اليد ببطولة الدوري الممتاز عقب التغلب على الأهلي، حيث حقق فريق رجال الزمالك بطولة دوري الجمهورية لكره السله مواليد 20سنة علي حساب المارد الأحمر أيضا.

و حقق الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد التفوق على الأهلي في المباراة الفاصلة بنتيجة 18 - 17 ، في اللقاء التي أقيمت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، يأتي هذا اللقاء بعد التعادل في اللقاءء السابق بنتيجة 28 – 28 ليلجأ القطبين لمواجهة فاصلة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الحارس محمد عصام الطيار بعد تعافيه من الإصابة ، فيما يغيب عن الزمالك كلا من وليد قداح ومحمد رمضان هتلر، بسبب الإصابة.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة اليد ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في قمة اليد أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار.

يذكر أن الأهلب دخل لقاء الزمالك بقائمة مكونة من : أحمد هشام سيسا، إسلام حسن، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، مصطفى أحمد، ممدوح طه، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد، محمد ابراهيم،.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة لكرة اليد

على الجانب الأخر دخل الزمالك مباراة الغد بتشكيل مكون من : أحمد الأحمر، يحيى الدرع، محمد على، محمود خليل، هشام السبكي، أكرم يسري، مصطفي بشير، حازم ممدوح، خالد وليد و وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام، مازن رضا، إبراهيم العربي.