محمد سلامة يكشف كواليس مشهد الفيضان في مسلسل موسى الحلقة 7..فيديو

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كشف المخرج محمد سلامة، عن كواليس مشهد الفيضان الذي شهدته قرية محمد رمضان في مسلسل موسى الحلقة 7، والذي نال إعجاب الجمهور خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كواليس مشهد الفيضان في مسلسل موسى الحلقة 7، بعدما أشاد به العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كواليس مشهد الفيضان في مسلسل موسى الحلقة 7

كتب المخرج محمد سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كاشفًا عن كواليس العمل، قائلًا: "الصراحة في نجوم كتير ورا الفيضان ده وتنفيذه من حقهم الناس تعرفهم ويتصقف لهم اشتغلوا في ظروف صعبة جدا علشان ينفذوا المشهد ده".

وتابع سلامة: "المشهد ده اتصور في الشتاء في درجه حراره 5 الساده العاملين وراء الكاميرا والممثلين الثانويتين الحقيقة كل الناس عملت مجهود جبار، المشهد ده بيتم تحضيره من شهر ٩ مش عارف اتكلم عن تعب الديكور اللي بنوا جزء من القرية ولا رجاله الاكسسوار اللي مطلعوش من الماية ولا مساعيد المخرج اللي من اول يوم في الماية من بداية اليوم لنهايته ولا ميخا ورجاله التصوير ولا رجاله الاضائة ولا الملابس ولا الانتاج اللي اتبهدل"..وله عصام الوريث ورجلته اللي مطشعبطين في الهوا بالخراطيم والباقي في الماء مع المواتير والناس وله محمد رمضان وتارا عماد اكتر اتنين كانوا في الماية في درجه حراره صعبه".

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.