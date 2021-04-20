/627822/ضل-راجل-حلقة-7-محمد-يسري-والد-الجنين-الذي-حاول-إجهاضه

مسلسل ضل راجل الحلقة 7 شهدت العديد من الأحداث المثيرة، فبدأت بمواجهة جلال -ياسر جلال- لغادة بما أخبرته نادين -مروة أنور- له حول تورطها في حادث ابنته، فاشتبك مع حازم وحاول أن يبعده عنه، ومن ثم خرج عمرو -محمد عادل- إليهم وجعل الأمن يشتبك مع جلال حتى يستطيع حمزة وغادة الفرار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 7، التي كشفت عن والد الطفل الذي تحمله رنا رئيس، فضلًا عن تعنيف ياسر جلال لابنته

ياسر جلال يلاحق مرتكبي حادث ابنته

استلقى غادة وحازم السيارة وفروا هاربين فاتبعهم جلال مسرعًا بالتاكسي الخاص به ومعه صديقة خالد، حتى جاءت عربة وفصلت بينهم، فتمكنا الهروب.

انتقلت الأحداث إلى غرفة شهد -رنا رئيس- حيث تتواجد ملك -نور اللبنانية- معها تعلق لها محلولًا وسألتها عن سبب امتناعها عن الحديث، فنطقت أخيرًا وطلبت منها أن ترى أبيها، فأخبرتها الأخيرة بأنها لازالت محتفظة بالجنين رغم محاولة انتحارها.

رنا رئيس ترفض إخبار محمود عبد المغني بما حدث لها

طلبت ملك ضابط المباحث يوسف -محمود عبدالمغني- على الهاتف وأخبرته بأن شهدت بدأت تتحدث، فذهبا الاثنان إلى غرفتها وحاول يوسف معها بأن تخبره عن فاعل الحادث، ولكنها رفضت البوح بشئ وطلبت منهما أن تخرح وتذهب للبيت، فأخبرها يوسف أنه سيعود إليها مرة أخرى.

اعترضت رشا زوجة سلطان على إعطاءه التاكسي الخاص به لابن أخته جلال وطلبت منه أنا يأخذه منه ولكنه رفض وأصر على الوقوف بجانب جلال في أزمته.

المعلم يعتذر لجلال عن فعلته

طلب المعلم من جلال أثناء تواجدهما بالمسجد أن يسامحه على ما خرج منه أمس بالقهوة حول سمعة ابنته، وأخبره بأنه بجانبه حتي يتمكنوا من الوصول إلى مرتكبي حادث ابنته.

ياسر جلال يعنف رنا رئيس

اتجه جلال إلى ابنته شهد غاضبًا، وسألها عن والد الجنين فلم تجيب، فعنفها حتى دخلت الطبيبة ملك وخلصتها من يده وأعطتها حقنة مهدئة، ثم اتجهت إليه وبدأت تهدأه، ونصحته بدعم ابنته حتى تكون بصحة جيدة.

محمد يسري والد جنين رنا رئيس

اتجه عمرو لسليم وأخبره عن التقرير الخاص بحالة شهد، وأنها لازالت محتفظة بالجنين، فوقع الخبر على سليم كالصاعقة وملأ الرعب قلبه خوفًا من إجراء تحليل "DNA"، ومعرفة أنه والد الجنين.

محاولة تهديد لإسكات رنا رئيس

انتهت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 7 بدخول شخص مدعي أنه طبيب إلى غرفة شهد وكتم صوتها ورفع عليها سكين وهددها.