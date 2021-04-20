القاهرة كابول الحلقة 7..طارق لطفي يتسبب في قتل ابنه

/627823/القاهرة-كابول-الحلقة-7طارق-لطفي-يتسبب-في-قتل-ابنه

القاهرة كابول الحلقة 7، بدأت الحلقة بنبيل الحلفاوي "عم حسن" وهو يجلس مع على يتحدثان في أمور الدين وعلاقته بالخوف فيوضح علي رؤيته بأن الخوف هو من يحرك الناس لفعل الاشياء، فيقول له عم حسن بأن الخوف يولد الانفجار، يجب أن نترك فرصة للأشخاص حرية الاختيار، فيسأل علي عن الظلم فيجيبه عم حسن بأن العدل الكامل والمطلق لا يوجد إلا عند الله، ويقاطع حديثهم دخول منال.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 7 التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة والأحداث الغير متوقعة لتكشف خبايا الجماعات الإرهابية.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 7

تدخل منال غرفتها وتجلس على الحسوب لكتابة رسالة لرمزي جاءت على النحو الآتي: "أما سمعت صوتك تاني اتلغبطت، اسألتي لسة نفس الاسئلة هي هي، طب أخرتها اي، اي اللي بيحركك عشان تعمل كل ده؟!، مين عدوك يابن عمتي مش معقول يكون إحنا، إزاي بتعمل كده إزاي بتجري ورا مصير مرعب مش ليك بس لأمك وأبيك وأنا، وعشان ضميرك يبقى مرتاح انت بتخاطر بحياتك، بس لسة في أمل، فيه خير، فيه بينا سؤال المرة دي هطلعه من جوايا موت عصام أخويا ليك دخل فيه ربما يهديك يابمشهندش.. باي".

فتحي عبدالوهاب المصدر الإعلامي لرمزي

ينتقل المشهد إلى طارق كساب وهو يقوم بتصوير فيديو لرمزي من مقره الإرهابي، يتحدث فيه رمزي عن انتصارهم على ضرب أمريكا، ويهدد أعدائه بالعذاب والرعب القادم، ويعلن إعترافة بقتل المنتج خالد بسبب فيلمه القصير الذي يسىء الاسلام لافتًا بأن أي شخص سيسيء للدين الإسلامي سيكون مصيره الإبادة.

أنور صديق علي الملحد يتعرض لحادث

يتعرض أنور صديق على إلى حادث سيارة، وأثناء جلوس علي مع أخيه عادل يتحدثون عن الفرق بين النظام والعدل وأيهما أحق في الحكم العرف أم الدين أم القانون، يوجه علي سؤال لعادل يجعله يتعجب بشأن قاتل غريب زيدان "شخصية إرهابية"، فيرن هاتف علي ليكون الحيلولة بينه وبين الإجابة، ليخبره المتصل بأن انور تعرض لحادث.

يذهب علي إلى المشفى لزيارة أنور ويتسائل عن الفاعل زاعمًا بأنه يشك في حدوث أمر ما، ويأتي خلفه عن حسن، يُعرف علي عم حسن بأنه ملجأه حين يتهوه ومصدر الاجبابات عن أسألته المحيرة، وسبب عيشه في هذه البلد، فيبدأ ربيع بالسخرية من مصر ويوجه كلامه لهم سعيد بأن وصف مصر بالعظيمة أمر مبالغ فيه، فيوضح له عم حسن قائلًا: "احنا ممكن منكونش الأغنى، ولا الافضل في كل حاجة بس إحنا ٨٠ مليون مصريين على الحياة بنحب الحياة، مساحات كتير من أرضنا مقدسة، مشى على أرضها أنبياء كتير اوي، ربنا بعتلنا نبي كبير اسمه سيدنا موسى عشان يحرس خزانة المال لمصر ولأن مصر مخزنة العالم، العالم كله أصابه مجاعة إلا مصر"، وتابع: "فيها مسيحيين بيصلوا على النبي ومسلمين بيولعوا الشموع في الكنيسة، كان بيحكمها شيعة ومتبعين السنة مصر دي عظيمة بحاجات كتير".

عادل يدرب أحد الأشخاص ليتجسس على الجماعات الإرهابية

ينتقل المشهد إلى عادي وهو يستجوب أحد الارهابين، فيجيبه الإرهابي بأنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية وأن صناعته للقنابل هواية ودراسة ليس إلا، أما عن الكتب الدينية فهي للتثقيف والفهم، إذا كانت هذه الكتب تتعدى على نظام الدولة فيمكنها العثور على بائعها ومنعها، فيتهمه عادل بأنه تابع لإحدى المنظمات الارهابية، ثم يسأله عن رؤيته لهم.

رؤية الإرهاب والمتطرفين لمن لا يتبعهم

فيقول الإرهابي موضحًا رأيه: "أنا شايفكم ظلمة وشياطين في الضلمة، مش شايفين غير ملذتكم وشهواتكم وبس، أحكامكم كلها مصدرها الجابروت، بتستغلوا شياطنكم في الحكم على غيركم".

يعود المشهد مرة أخرى لعم حسن اثناء جلوسه مع الشباب في المشفي ينتقل بهم الحديث إلى الفرق بين فترة الشباب وفترة عم حسن، فيقول ربيع الذي يمثل فترة الشباب: "انتو أما كنتو عايشين في مصر ياعم حسن خدتو منها كل حاجة وسبتونا كده من غير حاجة ولا لاقين الستر ولا حاجة حتى نسرقها".

وتابع معبرًا عن ضيقه: "ليه كل حاجة في مصر فيه منها أنتنبن وتلاتة واربعة، تعليم حكومي، وخاص، وتعليم خاص اووي منعرفش عنه حاجة، شوارع بيلعبوا فيها الناس الغلابة ونوادي عامة ونوادي خاصة ونوادي مانسمعش عنها حاجة، مستشفيات حكومة مفيهاش حاجة ومستشفيات خاصة ومستشفيات خاصة اوي اوي منعرفش عنها حاجة،أكل رخيص واكل غالي واكل منعرفش نجيب منه اي حاجة".

فيرد عليه عم حسن، متذمرًا: "اذا كان على جيلي إحنا شقينا وحربنا واتهزمنا وانتصرنا، شوفنا كل حاجة وشكرنا، شوفنا الي محدش شافه دفعنا ومقبضناش، إذا كان علينا احنا الكبار واللي زي حلاتي أقلية انتو الشباب ٦٠٪ يعني البلد بلدكم هموا بقي انتو وشلوها".

منصور يقع ضحيه بسبب أعمال رمزي الإرهابية

وفي مشهد مؤثر وحزين تتنهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 7 بإطلاق الرصاص تجاه منصور الابن الاصغر لرمزي أثناء حديثه معه حول الشعر وأنه يجب أن يهب شعره للجهاد ويحاول توجيه إلى ماتعلمه أثناء طفولته.