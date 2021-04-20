بيريز: خسرنا 400 مليون يورو.. ودوري أبطال أوروبا فقير فنيا

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كشف بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن الحل الأمثل من وراء إطلاق بطولة سوبر ليج، مشددا أن دوري أبطال أوروبا أصبح في وضع سئ لا ينم عن تطوير في كرة القدم العالمية ، وذلك خلال لقاء تلفزيوني إسباني للحديث عن أخر المستجدات بشأن البطولة الجديدة.

وقال بيريز: " يجب على الأندية الرئيسية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تقديم حل للوضع السيئ الذي تعيشه كرة القدم ، كرة القدم تمر بحالة صعبة للغاية ، و سوبرليغ سينقذ الأندية مالياً، ‏ في دوري الابطال حتى ربع النهائي نلعب ضد فرق متواضعة في مباريات بدون أهمية".

‏وتابع بيريز: "ريال مدريد خسر وحده 400 مليون يورو هذا الموسم ولم يتم فعل أي شيء حيال ذلك ، نمر بوضع مزري للغاية في كرةة القدم العالمية".

بيريز عن ريال مدريد: وجدته نادي بلا موارد

وأضاف بيريز: "40٪ من الشباب لا يهتمون بكرة القدم لأن هناك الكثير من المباريات منخفضة الجودة، ويقضون أوقاتهم في منصات أخرى ، وكان علينا التعامل مع ذلك".

تصريحات بيريز عن السوبر الأوروبي

‏وواصل بيريز: "أنا لست مالكًا لريال مدريد، لقد توليت الرئاسة عام 2000 لإنقاذ ريال مدريد من وضع اقتصادي سيء للغاية، والآن أنا أريد إنقاذ كرة القدم". وعن منع اللاعبين من المشاركة مع منتخباتهم في بطولات الفيفا قال بيريز: " لا تقلق لن يحدث هذا".

رفضت العديد من جماهير ليفربول انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي، وذلك بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان، منذ قليل تمويل دوري السوبر الأوروبي الجديد، وذلك بعد نجاح الفكرة المقترحة، وتواجد أفضل أندية أوروبا في هذا المشروع المثمر.

وأعلن اول أمس 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة من عدمها حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

ويعتبر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، هو من أكبر البنوك المتخصصة في الخدمات المالية المصرفية، ومتعدد الجنسيات، ويعتبر أكبر بنك في أمريكا، وتبلغ أصول الولايات المتحدة حوالي 2.515 تريليون دولار.