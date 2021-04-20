وزير الأوقاف يقرر وقف إمام وعاملين فى الغربية وأسيوط

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جدة - نرمين السيد - ونشر وزير الأوقاف قراره على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لافتا إلى أن الموقوفين هما "محمود فرج الجبليزى، إمام وخطيب بأوقاف الغربية، وشريف كامل العطار عامل بأوقاف الغربية، وفرغلى عبد الستار فرغلى على الشناف، عامل بأوقاف أسيوط ".
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفى، وواجبات العمل الوظيفى، "حيث إن الوزارة تتعامل بمنتهى الحسم مع أى إخلال بالواجب الوظيفى حفاظًا على هيبة وحرمة بيوت الله عز وجل وصورة جميع العاملين بها الذين ينبغى أن يكون كل منهم قدوة سواء فى مسلكه الوظيفى أم سلوكه العام".
وتابعت: "شخصية العامل بالأوقاف أيا كانت وظيفته لا تنفصل عن طبيعة عمله، وذلك لخصوصية عمل الوزارة ومهمتها الدينية والوطنية والإنسانية، مما يحتم عليها التعامل بمنتهى الحسم مع أى مخالفة يخرج مرتكبها عن مقتضى ما تحتمه عليه طبيعة عمله ".
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