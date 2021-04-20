بسبب كورونا .. عيد القيامة بدون حضور شعبى فى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك طبقًا لعدة أمور، أولها، طبقاً للتالى"جمعة ختام الصوم - سبت العازر - أحد الشعانين - خميس العهد، الجمعة الكبيرة - ليلة أبوغلمسيس - قداس العيد" يكون قاصرًا فقط على الآباء الكهنة والشمامسة لكل كنيسة.

أما البصخات المقدسة خلال أسبوع الآلام أيام "مساء الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس مساءً"، سيكون الحجز لجميع الشعب من خلال موقع الحجز الخاص بالمطرانية.