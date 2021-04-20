/627826/حقيقة-تدخل-نهى-العمروسي-لإيقاف-مسلسل-الطاووس

خرجت الفنانة المصرية نهى العمروسي عن صمتها، ونفت الشائعات المتداولة حول سعيها وراء إيقاف عرض مسلسل الطاووس، المذاع على شاشة قناة "النهار" في تمام الساعة 6:30 مساءً.

دوت الخليج يكشف حقيقة محاولات الفنانة نهى العمروسي لإيقاف مسلسل الطاووس وأزمته الأخيرة مع مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك كواليس العمل، فضلًا عن تورط ابنتها بقضية الفيرمونت.

نهى العمروسي توضح أسباب خلافها مع مسلسل الطاووس

وأوضحت “العمروسي” خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن اعتراضها والبلاغ الذي قدمه طارق العوضي المحامي بالنقض اختص باستخدام صورة ابنتها واسمها الإعلامي لقضية الفيرمونت في الدعايا للمسلسل قائلة: "منعًا للخلط فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والاستاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض مسلسل الطاووس.. و ده مش حقيقي بالمرة ، إحنا كان كل إعتراضنا علي الدعاية و إستخدام صورة بنتي نازلي علي بوسترز دعاية المسلسل علي بعض صفحات السوشيال ميديا".

نهى العمروسي تدعم مسلسل الطاووس

وأكدت على احترامها لزملائها ودعمها للعمل قائلة: "لكن إحنا مع حرية الإبداع و مواقفنا ثابتة ولا يمكن أن نسعى لوقف أي عمل فني.. أنا بحترم مهنتي و بحترم زملائي ومجهودهم وأفكارهم حتى لو اختلفت معاه.. #ادعم مسلسل الطاوس".

ابنة نهى العمروسي وقضية الفيرمونت

وكانت نازلي كريم ابنة نهى العمروسى من ضمن المتهمين في قضية الفيرمونت وتم حبسها، ولكنها حصلت بعد ذلك على إخلاء سبيل.

قرار المجلس الأعلى بشأن مسلسل الطاووس

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر مؤخرًا التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل الطاووس، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن قدم البعض شكاوى تدينه بالمساس بقيم الأسرة المصرية، ولكن لازال حتى الآن عرضه مستمر.

مسلسل"الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، هالة فاخر ومها نصار، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.