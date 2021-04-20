/627825/متحدث-الزمالك-يتهم-جنش-بالخسارة-أمام-الأهلي--السبب-في-تالق-شريف

فجر عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك مفاجأة بشأن خساراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي وأنتهت بفوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال الدرديري في تصريحات تلفزيونية مع سيف زاهر: " موسيماني المدير الفني للأهلي على قده،ويوسف أوبامام لاعب نادي الزمالك لم يكن جيدا في لقاء المارد الأحمر بالأمس". وواصل الدرديري: " الزمالك خسر بسبب حراس المرمي، ولابد أن يتم تغيير جنش خلال المباريات المقبلة ، وأعتقد أن محمد أبو جبل الأقرب لحراسة مرمى الأبيض في الأوقات القادمة على الرغم من تواجد محمد عواد في الصورة".

وتابع: " جنش تسبب في إظهار محمد شريف بقوة في مباراة الأهلي و الزمالك وكذلك هو الذي تسبب في مقارنة البعض بين مصطفى محمد لاعب جالاتا سراري ومهاجم المارد الأحمر".

متحدث الزمالك يوضح سبب الخسارة أمام الأهلي

وأختتم عن فوز يد الزمالك على الأهلي: " نحن دائما ملوك الصالات ولا يوجد شئ جديد يدعو للفخر، الأمور كما هي، مبروك للاعبي فريق كرة اليد الذي شرفوا جميع الزمالكاوية في لقاء اليوم واكدوا مقولة أننا الأفضل في ألعاب الصالات دائما".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي وأنتهت بنتيجة 2 – 1 للمارد الأحمر على حساب الفارس الأبيض.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.