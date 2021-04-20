موقع استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة Online

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض خطوات استعلام مخالفات المرور 2021، حيث تُقدم النيابة العامة العديد من الخدمات المرورية للمصريين والتي تتضمن استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة لرخص السيارة والقيادة، كما تتيح خدمات التصالح الفوري والدفع الإليكتروني وتقديم التظلمات الخاصة بالمخالفات، إضافةً لإمكانية تتبع الطلب الذي قُدم من قبل المستعلم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات مخالفات نيابة المرور.

وتعرض «مصر فايف» الخطوات اللازمة للاستعلام عن مخالفات رخص المركبات من خلال اتباع بعض الخطوات:

خطوات استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة:

– الدخول على موقع الاستعلام عن مخالفات المرور ومخالفات رخص السيارات من هنـــــــا.

– الضغط>> أيقونة استعلام.

– اختيار ملف خدمات رخص المركبات.

– إدخال بيانات الرخصة أرقام وحروف، أو أرقام فقط.

– الضغط على عرض المخالفات.

– تظهر لك الآن قيمة المخالفات.

– استعلام مخالفات رخص القيادة:

>> للاستعلام على مخالفات رخصة القيادة يتم إتباع التالي:

– الدخول على رابط موقع الاستعلام على مخالفات المرور الموضح أعلاه.

– الضغط على>> استعلام.

– اختيار مخالفات رخصة القيادة.

– كتابة رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة، ووحدة المرور التابع لها.

– الضغط على>> المخالفات.

– تظهر لك الآن قيمة المخالفات.