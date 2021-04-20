/627827/رمضان-صبحي-يحسم-موقفه-من-الرحيل-عن-بيراميدز-صورة

كشف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ، عن حقيقة الأخبار المتدوالة خلال الفترة الماضية بشأن رحيل اللاعب عن صفوف النادي السماوي، مشددا أنه سعيد بالتواجد داخل صفوف النادي، جاء ذلك خلال بيان نشره اللاعب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر رمضان صبحي لاعب بيراميدز بيانا عبر الإنستغرام يوضح فيه حقيقة الرحيل وجاء كالتالي: نظراً لما يتم تداوله من أخبار مؤخراً ، فإنني أود التوضيح بأنني سعيد جداً بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن".

وتابع رمضان صبحي : "فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة آخرى داخل أو خارج مصر ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب".

رمضان صبحي يوضح حقيقة رحيله عن بيراميدز

وواصل لاعب بيراميدز:" لست مندهشاً مما تم تداوله بعد تصريحات التليفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز والتي بالعكس تماماً تمت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

وأختتم لاعب الأهلي السابق:" كل تركيزي الآن هو بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك بها لتحقيق موسم ناجح والحفاظ على تواجدي في المنتخب الأول والاستعداد لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي".

وعلم دوت الخليج أن سبب إستبعاد رمضان صبحي من مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب المحلة لم يأتي بسبب ظهور اللاعب في برنامج رمضاني وهو يتمنى العودة من جديد للقلعة الحمراء، بل جاء بسبب حصول اللاعب على الإنذار الثالث.

وأعلن المدير الفني لبيراميدز عن القائمة التي من المقرر أن تخوض لقاء غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري على ملعب المحلة، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي. خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر. خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي.