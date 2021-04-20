فيديو .. الصحة توضح تفاصيل الوضع الوبائى فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

وقالت، إن وزيرة الصحة وجهت بزيادة عدد المستشفيات التى تضم أقساما لاستقبال مرضى كورونا فى سوهاج، متابعة: "من الممكن أن تصل كل المستشفيات فى المحافظة إلى مرحلة تخصيص قسم خاص لاستقبال حالات كورونا تحسبا وتوقعا لأى زيادات فى الفترة المقبلة للحالات التى تحتاج المستشفيات والرعاية المركزة".

ولفتت مستشار وزيرة الصحة إلى وجود تفاوت فى عدد مصابى كورونا بالمحافظات، مشددة على أهمية دور المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكى تستطيع مصر المرور من الموجة الثالثة، مشيرة إلى أنه تم استخدام ما يقرب من 400 ألف جرعة لقاح كورونا حتى الآن.