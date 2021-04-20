المرور | استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض رابط وخطوات استعلام مخالفات المرور 2021، حيث يُقدم ااموقع التابع للنيابة العامة في جمهورية مصر العربية العديد من الخدمات المرورية للمواطنين أصحاب السيارات والتي تتضمن خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة لرخص المركبات والقيادة، كما تتمكن من خلالها عمل التصالح الفوري والسداد الإليكتروني “Online” وتقديم تظلمات على المخالفات المسجلة، إضافةً لإمكانية تتبع نماذج الطلبات التي قُدمت من قبيل المستعلمين على الموقع الرقمي المتخصص في تقديم خدمة مخالفات نيابة المرور. ويعرض موقعكم «مصر فايف- Misr5» الخطوات اللازم اتباعها لمعرفة مخالفات المرور لرخص سيارتك من خلال بعض الخطوات: استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة: – الدخول>> رابط الاستعلام على مخالفات المرور لرخص السيارات من هنـــــــا. – ثم الضغط>> على خيار استعلام. – اختيار خدمات مركباتي. – إدخال بيانات اللوحة المعدنية أرقام وحروف (النظام الجديد)، أو أرقام. – وأخيراً اضغط>> عرض المخالفات، تظهر قيمة المخالفات. استعلام مخالفات- رخصة القيادة: للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخصة القيادة عليك إتباع التالي: الدخول على رابط موقع النيابة العامة لـ الاستعلام عن المخالفات المرورية الموضح أعلاه.

الضغط>> خيار استعلام.

خدمات رخص القيادة.

ادخال بيانات الرخصة ونوعها والمحافظة، ووحدة المرور.

الضغط على>> عرض، لتظهر قيمة المخالفات المسجلة. ولتقديم التظلمات على المخالفات المرورية المسجلة للرخصة الشخصية (القيادة) أو المركبة عليك في البداية الدخول على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة المصرية، واختيار>> خدمات المرور ثم>> اختر خانة التظلمات، ثم اختيار نوع الاستعلام رخص السيارات أو رخص القيادة، ثم إرسال نموذج طلب التظلم، ويمكنك الدخول>> الرابط الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط أعلاه الخاص بـ استعلام مخالفات المرور.

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