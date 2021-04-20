سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021 في جميع البنوك

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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عبر العديد من البنوك اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أبريل 2021 الجاري ، حيث إن معرفة أسعار العملات وخصوصًا للأفراد العاملين في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية المرتبطة بتغيير أسعار العملة أمر مهم للغاية ؛ لذلك فهم يكونون في حاجة دائمًا إلى الاطّلاع على أسعار العملات يوميًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 20 – 4 – 2021

لقد تم رصد سعر صرف عملة المملكة العربية السُّعُودية الرسمية وهي الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في عدد من البنوك داخل جمهورية مصر العربية حتى يتمكن جميع الأفراد المهتمين بهذا الأمر من الاطّلاع على سعر الريال اليوم في أي بنك من البنوك المصرية، ولقد تضمنت تلك القائمة مجموعة من البنوك المهمة وهي البنك المركزي المصري ، البنك التجاري الدولي سي آي بي ، البنك الهلي المصري ، وبنك مصر أيضًا، حيث قد جاء التقرير على النحو التالي:

البنك / سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر البيع سعر الشراء البنك المركزي المصري 1 ريال = 4.19 جنيه 1 ريال = 4.16 جنيه. البنك الأهلي المصري 1 ريال = 4.18 جنيه 1 ريال = 4.15 جنيه. بنك مصر 1 ريال = 4.19 جنيه 1 ريال = 4.16 جنيه. البنك التجاري الدولي CIB 1 ريال = 4.19 جنيه 1 ريال = 4.15 جنيه

سعر الريال السعودي فى بنك القاهرة اليوم

أما في بنك القاهرة المصري الذي يُعد أحد البنوك العريقة والكبيرة بالدولة ؛ فلقد جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري به اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر أبريل لعام 2021م الجاري، على النحو التالي:

البنكنوت: سعر البيع: 1 ريال = 4.1889 جنيه مصري. سعر الشراء: 1 ريال = 4.1565 جنيه مصري.

التحويل: سعر البيع: 1 ريال = 4.1888 جنيه مصري. سعر الشراء: 1 ريال = 4.1565683 جنيه مصري.



وتُجدر الإشارة إلى أن أسعار العملات الأجنبية قد شهدت في الآونة الخيرة نوعًا من الاستقرار ؛ أي استقرار قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات دون حدوث تراجعات تُذكر للجنيه أمامها ، وذلك نظرًا إلى التوجه الحالي التي تسعى إليه الحكومية المصرية بالحد من التضخم وحسين الوضع الاقتصادي المالي المصري ، على الرغم أن انتشار الجائحة قد نتج عنه فعليًا العديد من الأزمات الاقتصادية التي قد انهارت أمامها أقوى اقتصاديات العالم.