جدة - نرمين السيد - وحملت الحلقة الجديدة عنوان بركة رمضان، حيث أظهر المسحراتى فيها مدى شمول بركة رمضان لكل أيامه ولياليه، ومدى انتفاع الناس بها. "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية للتنويه عن "حق الجار". ويهدف برنامج "مسحراتى المحروسة" إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة وهو أمر فى غاية الأهمية فى ظل الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - مسحراتى المحروسة يغنى لـ بركة رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.