طقس الثلاثاء .. انخفاض كبير فى درجات الحرارة .. عظمى القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدلا نهارا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





وليلا، يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء جنوب البلاد وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .. أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 32 16 الاسكندرية 22 16 وادى النطرون 27 16 طنطا 31 16 شبين الكوم 31 16 دمنهور 27 16 بلطيم 22 15 مطروح 20 16 السلوم 22 15 سيوة 26 16 بورسعيد 23 15 دمياط 22 15 الزقازيق 31 16 المنصورة 30 16 الإسماعيلية 30 16 السويس 31 17 العريش 25 16 رفح 24 15 رأس سدر 31 22 نخل 33 15 نويبع 37 22 طابا 35 21 كاترين 32 16 الطور 34 23 شرم الشيخ 36 23 الغردقة 38 24 مرسى علم 36 24 الفيوم 35 20 بنى سويف 36 21 المنيا 36 21 أسيوط 37 22 سوهاج 39 23 قنا 40 25 الأقصر 41 26 أسوان 41 29 ادفو 42 28 أبوسمبل 42 28 الوادى الجديد 42 27 حلايب 32 22 شلاتين 33 23

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