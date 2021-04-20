الرى عن تشغيل إثيوبيا فتحتين من سد النهضة : تتعمد تعطيش مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن إثيوبيا تستخدم هذه الفتحات سعيًا لتخفيض منسوب المياه أمام سد النهضة بهدف تكثيف السطح، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ أعمال إنشائية، كإحدى خطوات الملء الثانى للسد.

وتابع : "لا زلنا نتعامل مع إجراءات تشير إلى مراوغة الجانب الإثيوبى .. وكل ما يقال بشأن استخدام الفتحتين بغرض صرف احتياجات مائية لمصر والسودان هو كلام منافٍ تماما لـ الصحة، لأن هذه الفتحات بأقصى أداء لها فى أحسن الأوضاع يمكنها فقط تصريف 50 مليون متر مكعب من المياه فى اليوم.. مع العلم أنه مع تخفيض المنسوب ستقل هذه الكمية إلى 20 مليونًا فقط".

وأكد المتحدث باسم وزارة الرى، أن إثيوبيا تعمل بشكل متعمد وواضح على تعطيش دولتى المصب والإضرار بمصالحهما المائية، نظرا لأن المعدل الطبيعى الذى تحصل عليه مصر فى شهرى يوليو وأغسطس ما يقرب من 22 مليار متر مكعب من المياه.