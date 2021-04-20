الأرصاد: طقس اليوم.. حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، معتدلًا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

مناطق الأمطار

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (30% تقريبا) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30 %تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية

إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 16

الإسكندرية 22 16

وادى النطرون 27 16

طنطا 31 16

شبين الكوم 31 16

دمنهور 27 16

بلطيم 22 15

مطروح 20 16

السلوم 22 15

سيوة 26 16

بورسعيد 23 15

دمياط 22 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 30 16

الإسماعيلية 30 16

السويس 31 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 31 22

نخل 33 15

نويبع 37 22

طابا 35 21

كاترين 32 16

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 24

الفيوم 35 20

بنى سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 39 23

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 29

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 33 23

أبورماد 33 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 21