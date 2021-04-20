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عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market

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محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون الثلاثاء اليوم 20 ابريل 2021، وتسري حتى 26 ابريل الجاري، أو حتى نفاذ الكمية المطروحة، كما تجدر الإشارة إلي انه تعرض هذه العروض بمناسبة الشهر المبارك رمضان 1442هـ، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.

>> العروض متاحة في مختلف الفروع التابعة لـ كازيون في العديد من المحافظات في مصر، كما يُمكنك الطلب “Online” والاتصال على الرقم الساخن 19609، ولكن عليك أولاً التعرف على مجلة العروض التي يتضمنها هذا التقرير.

عروض كازيون الثلاثاء 20 ابريل:

يعد “كازيون ماركت” من الشركات القوية التجارية فى جمهورية مصر العربية، حيث ينتظرها اسبوعياً شريحة ضخمة من المصريين، وذام لكونها تُقدم كتالوج عروض بتخفيض أسعار مميز بصورة إسبوعية بكزيون خصم هائل على مختلف المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية بعروض أسعار مميزة تصل إلي نسبة 68% تخفيض.

– كما يمّتلك ” kazyon market msr” عدد كبير ـ أفرع رئيسية موزعة بعناية فى مختلف المحافظات المصرية.

>> والآن من خلال “مصر فايف- misr5” نعرض عروض كازيون الثلاثاء بمناسبة الشهر المبارك رمضان 2021، والتي تتمثل فيما يلي:

عروض كازيون الثلاثاء

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 1

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 2

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 3

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 4

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 5

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 6

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 7

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 8

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 9

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 10

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 11

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 12

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 13

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 14

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 15

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 16

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 17

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 18

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 19

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 20

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 21

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 22

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 23

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 24

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 25

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 26

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 27

عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market 28

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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