- 1/30
- 2/30
- 3/30
- 4/30
- 5/30
- 6/30
- 7/30
- 8/30
- 9/30
- 10/30
- 11/30
- 12/30
- 13/30
- 14/30
- 15/30
- 16/30
- 17/30
- 18/30
- 19/30
- 20/30
- 21/30
- 22/30
- 23/30
- 24/30
- 25/30
- 26/30
- 27/30
- 28/30
- 29/30
- 30/30
انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون الثلاثاء اليوم 20 ابريل 2021، وتسري حتى 26 ابريل الجاري، أو حتى نفاذ الكمية المطروحة، كما تجدر الإشارة إلي انه تعرض هذه العروض بمناسبة الشهر المبارك رمضان 1442هـ، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.
>> العروض متاحة في مختلف الفروع التابعة لـ كازيون في العديد من المحافظات في مصر، كما يُمكنك الطلب “Online” والاتصال على الرقم الساخن 19609، ولكن عليك أولاً التعرف على مجلة العروض التي يتضمنها هذا التقرير.
عروض كازيون الثلاثاء 20 ابريل:
يعد “كازيون ماركت” من الشركات القوية التجارية فى جمهورية مصر العربية، حيث ينتظرها اسبوعياً شريحة ضخمة من المصريين، وذام لكونها تُقدم كتالوج عروض بتخفيض أسعار مميز بصورة إسبوعية بكزيون خصم هائل على مختلف المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية بعروض أسعار مميزة تصل إلي نسبة 68% تخفيض.
– كما يمّتلك ” kazyon market msr” عدد كبير ـ أفرع رئيسية موزعة بعناية فى مختلف المحافظات المصرية.
>> والآن من خلال “مصر فايف- misr5” نعرض عروض كازيون الثلاثاء بمناسبة الشهر المبارك رمضان 2021، والتي تتمثل فيما يلي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.