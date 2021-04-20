انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون الثلاثاء اليوم 20 ابريل 2021، وتسري حتى 26 ابريل الجاري، أو حتى نفاذ الكمية المطروحة، كما تجدر الإشارة إلي انه تعرض هذه العروض بمناسبة الشهر المبارك رمضان 1442هـ، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.

>> العروض متاحة في مختلف الفروع التابعة لـ كازيون في العديد من المحافظات في مصر، كما يُمكنك الطلب “Online” والاتصال على الرقم الساخن 19609، ولكن عليك أولاً التعرف على مجلة العروض التي يتضمنها هذا التقرير.

عروض كازيون الثلاثاء 20 ابريل:

يعد “كازيون ماركت” من الشركات القوية التجارية فى جمهورية مصر العربية، حيث ينتظرها اسبوعياً شريحة ضخمة من المصريين، وذام لكونها تُقدم كتالوج عروض بتخفيض أسعار مميز بصورة إسبوعية بكزيون خصم هائل على مختلف المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية بعروض أسعار مميزة تصل إلي نسبة 68% تخفيض.

– كما يمّتلك ” kazyon market msr” عدد كبير ـ أفرع رئيسية موزعة بعناية فى مختلف المحافظات المصرية.

>> والآن من خلال “مصر فايف- misr5” نعرض عروض كازيون الثلاثاء بمناسبة الشهر المبارك رمضان 2021، والتي تتمثل فيما يلي: