أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 إبريل 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسَيِّر شركة "مصر للطيران" رحلاتها إلى 46 وجهة دولية، تنقل على متنها أكثر من 3462 راكبًا.

القاهرة

يشهد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل تسلم 10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة.

القاهرة

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفالًا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

الجيزة

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب، بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية، ويستمر المعرض حتى 18 رمضان.

القاهرة

يستكمل طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبى التقنى، وسيتم تنفيذ نفس السيناريو الخاص باليوم الأول، مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية باستخدام الشبكات الداخلية Wifi الخاصة بالمدرسة الحكومية والخاصة.

أديس أبابا

يعقد الاتحاد الإفريقى قمة افتراضية للتعليم العالى ودعم تقنياته بعنوان "بناء المهارات من أجل المستقبل"، بمشاركة الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف".

نواكشوط

يمْثُل الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام قاضى التحقيقات فى ملفات فساد فى نواكشوط، حيث أمر القضاء الموريتانى فى وقت سابق بتجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق و12 متهمًا بملف الفساد، من بينهم صهره ووزراء ورجال أعمال.

أمستردام

يعقد اجتماع جديد للجنة العمل الشاملة المشتركة "المعروفة اختصارًا بالاتفاق النووى الإيرانى"، فى العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة التزام جميع الأطراف "إيران ومجموعة 5+1" بالاتفاق، واحتمال رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.