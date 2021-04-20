ننشر أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور للجملة، البلح الثلاثاء 20 أبريل ثامن أيام شهر رمضان المبارك.
وسجلت أسعار البلح هذا العام حالة من التباين، إذ سجل البلح الإبريمي ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والبلح الشامي ما بين 6 و 8 جنيهات للكيلو.
ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 5 و11 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 7 و15 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 7 و17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 8 و20 جنيهًا للكيلو.
وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 8 و18 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 6 و14 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 8 و20 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 20 و30 جنيها للكيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار البلح وأنواعه بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.