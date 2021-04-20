حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 21-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: وجود القمر في السرطان المواجه لبرجك يدعوك إلى التروي قليلاً والاعتناء بنفسك فتحصل على نتائج ترضيك وتعوّض عن التقاعس.

عاطفياً: تتمكن من تسهيل الأمور والتخلّص من العقد واستدراك المواقف الحرجة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الأجواء .

صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًاً، وتُتاح لك فرصة وضع برنامج واضح .

عاطفياً: إذا كنت راغباً في تحقيق الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة، فلا تتردد.

صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقربين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان .

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: تزداد حظوظك قوة وتزداد الفرص الثمينة امامك. ولا بدّ من ان تلاقي مساعيك نتيجة مرضية ومثمرة جدًا

عاطفياً: يوم رومانسي وهادئ يسمح للعاشق بلقاء الحبيب بعيداً عن الأضواء والصخب.

صحياً: يوم جيّد للقيام بعلاج ما إذا كنت تعباً أو مرهقاً.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً.

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا سيترك انعكاسات ايجابية اضافية، ويولّد ارتياحاً.

صحياً: على الرغم من بعض فترات الضغط العاطفي فإن الاستقرار والتوازن يعمان إذا تجنبت الإفراط الجنسي الذي يمكنه أن يفقدك حيويتك.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: النيات المبيتة عند بعضهم لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة.

عاطفياً: مبادرة من الشريك تعيد تصويب الأمور، وتضع العلاقة بينكما على الخط الصحيح.

صحياً: تمتعك بإرادة قوية يساعدك على التخلص من المصاعب والمشاكل الصحية.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية.

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك.

صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: خفف من حماستك المتهورة ولا تسمح لنفسك بتأنيب كل من لا يستطيع أن يجاريها.

عاطفياً: هذا اليوم الأقل سلبيّة على العلاقة الجديدة او المتأرجحة، ومن الأفضل أن تبتعد عن الخلافات والنقاشات كليّاً، لئلا تُوسّع الهوة بينك وبين الحبيب.

صحياً: المعروف عنك حبك للرياضة على نحو مفرط، لكن ذلك قد ينعكس سلباً أحياناً، فكن معتدلاً في ممارستها.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: باستطاعتك حلّ القضايا الطارئة، لديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات والوضع الحالي بأعصاب باردة وأسلوب منطقي.

عاطفياً: تتعرّض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك بالحبيب، لكنك سرعان ما تضع حداً لذلك.

صحياً: تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك، لكن سرعان ما تستعيد عافيتك.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: تهتم لأمور مالية ستظهر من تلقاء نفسها فرص لبحث قرض او دين او معاملة مهمة والتي قد تتعلق بشكل او بآخر بوضع مالي.

عاطفياً: تكثر الضغوط المنزلية والعائلية فتهمل الحبيب أو تختلف معه حول كيفية معالجة الأمور.

صحياً: ثمة خطران يهددان حياتك اليومية ألا وهما التوتر العصبي الزائد والنفسية المتعبة.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك ولا تكن منزوياً .

عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.

صحياً: الجهد الذي تبذله ليس سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءاً كبيراً من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً.

عاطفياً:لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذراً بما تقوم به.

صحياً: يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ يسبب آلاماً مبرحة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 21-4-2021

مهنياً: لديك شعور كبير بالرصانة والرغبة في التقدّم فلا عجب اذا بدأت باتخاذ اجراءات جديدة تساهم في تطوير اسلوب عملك وتغيير روتينك.

عاطفياً: لا تشعر بوجود إنسجام فكري بينك وبين من تحب، لذا فإن مصير استمرار العلاقة مهدّد بالخطر.

صحياً: بعض المتاعب المفاجئة، واحتمال الإصابة بانهيار عصبي.