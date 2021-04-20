/627829/خالد-الغندور-أنا-احارب-لمدة-3-أيام-في-النهاية-نخسر-اللقاء-في-الشوط-الأول

اعرب الإعلامي خالد الغندور، استياء من لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك، وذلك بعد الخسارة أمام النادي الأهلي ، بهدفين لهدف، في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "زملكاوي:” أنا احارب لمدة 3 أيام في قناة الزمالك قبل مباراة القمة أ، وذلك لكي أجلب حق لاعبين الفريق وأحقق العدالة ولكن في النهاية نخسر اللقاء في الشوط الأول والأهلي غائب عنه 8 لاعبين”.

وتابع قائلاً: ثنائي الأهلي رامي ربيعة وعلي لطفي لم يخوضوا اي لقاء منذ 700 سنة ولايوجد أي تسديده علي المرمي”.

وأستكمل قائلاً: راضي عن نفسك وأنت بتبحث عن مستحقاتك المتأخرة طيب بأمارة إيه فوز بطولة، مشيرا آلي أن آخر بطولة توج بها الفريق كانت في شهر فبراير من العالم الماضي وركلات الجزاء.

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وأختتم حديثة قائلاً:” إلي أن جمهور الزمالك لن يبقي علي أي لاعب مهما كان، موضحا إلي أن اللاعبين في نعمة مش حاسين بها وهتزول”.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك في كأس مصر أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/2.