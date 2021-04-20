محلية النواب تجتمع لمناقشة بعض طلبات الإحاطة..اليوم

/627830/محلية-النواب-تجتمع-لمناقشة-بعض-طلبات-الإحاطةاليوم

تستأنف اللجان النوعة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاءلمناقشة بعض طلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من النواب.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

طلبات إحاطة خاصة بدائرة بولاق الدكرور

- طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بشأن: الأول، الثاني:

بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة وللأسف الشديد لم يبدء تنفيذها حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم.

الثالث: بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

طلب احاطة مقدم من النائبة ولاء التمامي

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة والاء التمامي، بشأن عدم موافقة حي العمرانية – محافظة الجيزة على إصدار ترخيص بإنشاء خمس غرف من الألوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة بالرغم من مخاطبة وزارة اإلسكان للحي باستثناء هذه المنشأة الحكومية من إجراءات الترخيص.

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- طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن أزمة انتشار القمامة بحي المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو – محاف ظة الجيزة، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة.

طلبي الإحاطة المقدمين من السيدين النائبين: عبدالوهاب خليل، وشحاته عبدالحافظ، بشأن إنشاء وحدة لتوافر المقومات المطلوبة لإنشائها، حيث تم محلية بقرية الكريمات – أطفيح محافظة الجيزة وذلك نظرا تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة مبني الوحدة المحلية.

- طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن: الأول: إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة النجوم، وشارع جمال عبدالناصر – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

الثاني: تخصيص قطعة أرض بشارع سالم بمنطقة أبو قتادة – حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مساحتها 14 فدان لإنشاء نادي رياضي، اجتماعي، ثقافي.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بشأن امتناع حي العجوزة – محافظة الجيزة – عن إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء عدد 26 محل على أرض نادي الترسانة بزعم وجود نزاع قضائي مع هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذي يؤدى إلى إهدار المال العام ويؤثر على قيام النادي بأداء خدمات الأعضاء.