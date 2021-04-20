القوى العاملة: رفع الإيقاف عن 16 شركة لإلحاق العمالة بالخارج

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة القوى العاملة، رفع إيقاف نشاط 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، لزوال أسباب الوقف، واستمرارها فى مزاولة عمليات إلحاق، وإيقاف نشاط شركتين لحين توفيق أوضاعهم.





وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان صحفى، الشركات التى تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هى شركات: الشناوى "السبيل سابقاً" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (125)، والبيان ترخيص (448)، والأمراء ترخيص رقم (297)، وسيف العرب ترخيص رقم (1.161)، وجراند الدولية ترخيص رقم (1.127)، وقمر إسكندرية ترخيص رقم (732) ، وإنسيت ترخيص رقم (893)، ويونس ترخيص رقم(1.008).

كما تضمنت قائمة الشركات التى رفع الإيقاف عنها: البلاد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وهيومان ريسورس ترخيص رقم (350)، والسهم الذهبى ترخيص رقم (1.189) ، ومملكة الجزيرة ترخيص رقم (970)، وعيون السيح ترخيص رقم (844)، وقوافل الرحمة ترخيص رقم (1.088).

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الشركتين التى تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هما: العماد جولدن جروب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1.247)، وأورينت ترخيص رقم (45).

ولفت سعفان إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.