‏شكرى يسلم رئيس جنوب إفريقيا رسالة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وكتب حافظ فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": وزير الخارجية يواصل جولته الإفريقية، ‫سامح شكرى يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا.

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