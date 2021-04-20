التعليم العالى: لدينا خطة للتحول الرقمى بميزانية تزيد على 4.7 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول تفاصيل اجتماع رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بشأن خطط التحول الرقمى، بحضور الدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.





وأفاد التقرير، وفقا لبيان صحفى، بأن الاجتماع ناقش خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نحو التحول الرقمى فى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حيث إن الوزارة لديها خطة طموحة للتحول الرقمى بميزانية تزيد على 4.7 مليار جنيه وكيفية تسهيل سبل التعاون المشترك والوصول إلى اعتماد المعامل البحثية من جهات الاعتماد الدولية، من خلال المشروع الضخم بوحدة تطوير المشروعات التابعة للوزارة والذى يُمول سنويًا اعتماد معامل دوليًا بما يزيد على 15 مليون جنيه، لتقديم خدمات للمجتمع المدنى والعلمى بالإضافة إلى العملية البحثية.

وأوضح التقرير، أن رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أكدوا على الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة من أجل تكامل الخدمات الإلكترونية مع الخدمات المتاحة لديهم، مثل خدمات الاعتماد بالمعهد القومى للمعايرة والخدمات الطبية بالمركز القومى للبحوث، ومعهد تيودور بلهارس، ومعهد أبحاث وأمراض العيون، وتدعيم بيانات منظومة أملاك الدولة بإمكانيات الحصر التصويرى بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، فضلًا عن طلب توطين الخدمات بمعهد بحوث البترول ومعهد بحوث وتطوير الفلزات ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.

وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية لجميع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة وعددها أحد عشر مركزًا ومعهدًا بحثيًا، للبدء الفورى فى استكمال منظومة التحول الرقمى، مثل نظم متابعة المشروعات، ونظم إدارة الأصول، ونظم ميكنة دورات العمل وغيرها.