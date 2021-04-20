جدة - نرمين السيد - ويعقد الاختبار من الساعة 10:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، بالمدارس. وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبى الاطمئنان على التابلت، وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لأداء الاختبار التقنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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