فيديوجراف- القرآن الكريم.. كمال وجمال

جدة - نرمين السيد - تناول الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى كتابه "الكمال والجمال فى القرآن الكريم"، أهم ما جاء فى كتاب الله، من الآيات التى تحث على الطاعة، وعِظم أجر قراءة المصحف.





وأشار جمعة فى كتابه، إلى أن القرآن الكريم يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابة، لافتًا إلى أنه يجب التحلى بأخلاق القرآن، فى المعاملات والعبادات. وأوضح أن كتاب الله شرح وبين كيفية الهجر الجميل، والصفح أيضًا، مشيرًا إلى فضل عدد من السور، منها: الضحى، والقدر، والفجر.

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