جولة ليلية.. نائب محافظ الجيزة فى مستشفى مبارك المركزى  

جدة - نرمين السيد - فى جولة ليلية، زار إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مستشفى مبارك المركزى بمدينة منشأة القناطر، تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه قرارات رئيس مجلس الوزراء بالمرور على المستشفيات.





وتابع نائب المحافظ، وفقا لبيان صحفى، سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، كما زار نائب المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وغرف العزل للاطمئنان على المرضى. كما وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، لمجابهة فيروس كورونا فى إطار توجيهات المحافظ، كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبى لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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