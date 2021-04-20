وزير التعليم العالي يستعرض خطة التحول الرقمي في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول تفاصيل اجتماع رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بشأن خطط التحول الرقمي، بحضور الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وأفاد التقرير بأن الاجتماع ناقش خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحو التحول الرقمي في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حيث إن الوزارة لديها خطة طموحة للتحول الرقمى بميزانية تزيد على ٤.٧ مليار جنيه وكيفية تسهيل سبل التعاون المشترك والوصول إلى اعتماد المعامل البحثية من جهات الاعتماد الدولية؛ من خلال المشروع الضخم بوحدة تطوير المشروعات التابعة للوزارة والذي يُمول سنويًا اعتماد معامل دوليًا بما يزيد على ١٥ مليون جنيه؛ لتقديم خدمات للمجتمع المدني والعلمي بالإضافة إلى العملية البحثية.

وأوضح التقرير أن السادة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أكدوا على الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة من أجل تكامل الخدمات الإلكترونية مع الخدمات المتاحة لديهم، مثل خدمات الاعتماد بالمعهد القومي للمعايرة والخدمات الطبية بالمركز القومي للبحوث، ومعهد تيودور بلهارس، ومعهد أبحاث وأمراض العيون، وتدعيم بيانات منظومة أملاك الدولة بإمكانيات الحصر التصويري بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، فضلًا عن طلب توطين الخدمات بمعهد بحوث البترول ومعهد بحوث وتطوير الفلزات ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.

وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية لجميع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة وعددها أحد عشر مركزًا ومعهدًا بحثيًا، للبدء الفوري في استكمال منظومة التحول الرقمي، مثل نظم متابعة المشروعات، ونظم إدارة الأصول، ونظم ميكنة دورات العمل وغيرها.