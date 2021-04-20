الرى: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع 20 يونيو 2022

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، وذلك لمناقشة خطة الوزارة لأعمال تأهيل الترع والمساقى والتوسع فى استخدام طرق الرى الحديث.

أكد المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى، أن مشروع تبطين الترع يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة لما له من فوائد كثيرة، أهمها ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خلال دور العمالة وهذا يحقق العدالة فى توزيع المياه للمنتفعين.

أضاف السعدى أن الفائدة الثانية لمشروع تبطين الترع هى الاستفاده من الموارد المائية المتاحة من خلال ترشيد استهلاك المياه، والحد من الفواقد التى كانت تذهب فى النقل والتسرب نظراً لاتساع الترع لأن هذه الترع منذ أكثر من 200 عام لا يتم فيها سوى أعمال تطهير يدوى وخلال السنوات الماضية بالحفارات، مما أدى إلى استبحارها واتساع القطاع المائى، مما أصبح يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مشيراً إلى أن تبطين الترع يعيد الترع إلى القطاع التصميمى، وهو ما يساعد على ترشيد الاستخدامات المائية.

أما الفائدة الثالثة للمشروع أنه يقلل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع التى كان يتم تطهيرها من ثلاثة مرات إلى أربعة في العام، وبعد تبطينها التكلفة التى كانت تصرف فى التطهير والمقدرة ب 600 مليون جنيه في العام سوف يتم توفيرها.

وأكد السعدى، أنه سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع فى 20 يونيو 2022، موضحا أن هذا المشروع من المشروعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة، وبالتالى فهو يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة، حيث يتم العمل حالياً فى 600 موقع موزعين على محافظات الجمهورية.