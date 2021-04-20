انخفاض 9 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار على القاهرة والعظمى 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.