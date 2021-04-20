رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس جنوب أفريقيا يسلمها وزير الخارجية

قام وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء، بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
كان وزير الخارجية قد وصل مساء أمس الاثنين، إلى جنوب أفريقيا فى ثالث محطات جولته الأفريقية الحالية التى تتضمن عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.
يذكر أن شكرى قد زار كلا من كينيا وجزر القمر قبل أن يتوجه إلى جنوب أفريقيا، ومن المقرر أن تشمل الجولة كذلك كل من الكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.
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