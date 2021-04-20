محلية البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة..غدا

/627831/محلية-البرلمان-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-تعويض-المواطنين-عن-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامةغدا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها ، غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

صرف تعويضات المستحقين

من حانبه، طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى طلب سابق ، بصرف تعويضات عادلة للمواطنين وآليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيراً إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه يكفي خروج المواطن من منزل استقروا فيه ما يزيد عن 50 عام، موضحًا أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعه العامة مقابل تعويض عادية يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وأيضاً المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي ".

وأكد النائب ايهاب منصور أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للاسعار السائدة ( مادة 6 ) من القانون ،

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وأوضح النائب ايهاب منصور وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب،أهمية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، قائلا: نحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التى تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ندعم حق المواطن فى حقه فى سكن آمن طبقا للدستور ولاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها اكثر من ٥٠ عاما فى المناطق التالية بالجيزة : نصر الدين اول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم - شارع عمرو بن العاص

هذا وتستأنف اللجان النوعة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء ،برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة بعض طلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من النواب.