مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

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يستعد نادي الزمالك لمباراته أمام فريق الأنتاج الحربي المقبلة يوم الخميس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد السلام بالقاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يدخل نادي الزمالك مباراته يوم 26/4 الأثنين المقبل أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تقام مباراة الفارس الأبيض 29/4 يوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يدخل فريق الزمالك مباراته أمام فريق بيراميدز يوم 2/5 الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تقام مباراة الزمالك أمام فريق يوم 6/5 والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تقام مباراة القمة بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي يوم 10/5 والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدف لهدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي مساء يوم الأحد.

ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة من اصل 15 مباراة خاضها الفريق، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاط فقط، بينما المارد الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق.

ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، على الدفع بسيف الدين الجزيري فى قيادة هجوم الفريق فى الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما تعرض مروان حمدي لهجوم قوي بسبب تواضع مستواه في مباراة القمة أمام الأهلي.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT

ومن ناحيه اخري طالب المدير الفني كاريترون من جميع اللاعبين خلال مران بنسيان نتيجة هذه المباراة والتركيز فقط في المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، من أجل العودة للانتصارات مرة أخرى في المسابقة المحلية