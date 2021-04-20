بحضور محافظ الجيزة.. محلية النواب تناقش عدد من طلبات الإحاطة اليوم

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تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني أعمالها علي مدار اليوم وغدا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محافظة الجيزة بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة للرد عليها .

وتناقش اللجنة اليوم ٨ طلبات إحاطة للنواب .

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بطلبات الإحاطة ال٣ المقدمة من النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، لم يبدأ تنفيذها، حتى الآن نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

طلب احاطة بشان اغلاق مستشفي التأمين الصحي بطهرمس

وكذلك طلب إلاحاطة عن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم.

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وطلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.

وتناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن عدم موافقة حي العمرانية – محافظة الجيزة على إصدار ترخيص بإنشاء خمس غرف من الالوميتال بعيادة أمراض الجلدية والجذام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة بالرغم من مخاطبة وزارة الإسكان للحي باستثناء هذه المنشأة الحكومية من إجراءات الترخيص.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن أزمة انتشار القمامة بحي المهندسين وميت عقبة وأسفل محور 26 يوليو، وضرورة إغلاق أو نقل زاريب تربية الخنازير الموجودة بالمنطقة، حيث إن وجودهم يمثل كارثة بيئية على سكان المنطقة.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عبدالوهاب خليل، وشحاته عبدالحافظ، بشأن إنشاء وحدة لتوافر المقومات المطلوبة إنشائها، فضلا عن طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة النجوم، وشارع جمال عبدالناصر بحي بولاق الدكرور، وكذلك تخصيص قطعة أرض بشارع سالم بمنطقة أبو قتادة – حي بولاق الدكرور – تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مساحتها 14 فدان لإنشاء نادي رياضي، اجتماعي، ثقافي.

إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بشأن امتناع حي العجوزة عن إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء عدد 26 محلا على أرض نادي الترسانة، بزعم وجود نزاع قضائي مع هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذي يؤدى إلى إهدار المال العام ويؤثر على قيام النادي بأداء خدمات الأعضاء.