موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يختتم التدريبات اليومم، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الفريق السكندري التى يدخلها الأحمر بمعنويات عالية بعد الفوز في القمة الأخيرة على الزمالك 2-1.

ومن ناحيه اخري يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

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فيما اقترب عودة كل من محمود متولي جاهز للمباريات، ومحمد محمود وكريم نيدفيد يستعدان للعودة للتدريب الجماعي خلال ايام قليله جدا، وأيمن أشرف لللإصابة شد قوى مع إرهاق شديد.

القنوات الناقلة

فيما تذاع المباريات علي قنوات أون تايم سبورت.

فيما انتصر الشياطين الحمر على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

ومن ناحيه اخري بدا الجري علي معلول لاعب الفريق حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويقوم معلول بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية. الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق سوف يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من مران الغد

فيما أكد أبو عبلة تحسن حالة ياسر إبراهيم خلال البرنامج التأهيلي المصغر، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مؤكد أن اللاعب سوف يشارك في جزء من مران الغد مع الفريق.

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وكاانت اخر مواجهات الأهلي في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.