بينهم 54 من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 3.436 شابا بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3436 شابا، بينهم 54 شابا من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 13.304 راغبى عمل منهم 69 من ذوى القدرات، وتوفير 1.644 فرصة عمل.





وأوضح الوزير أنه تم استخراج 1.666 شهادة قياس مستوى المهارة و1.510 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر مارس الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش 170 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 70 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 143 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 162 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 189 محضرا عماليا، وبحث 85 شكوى، وعمل ندوتان توعية، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 396 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منح لرعايتهم إجتماعياً وصحيا، بواقع 7 منحة زواج بـ21 ألف جنيه، و39 منحة مولود بإجمالى 79 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 22 ألف جنيه، فضلا عن صرف خدمات طبية لـ 3 عمال بمبلغ 810 جنيهات، وعمل 6 عمليات جراحية بـ 23 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 145 ألف جنيه لـ 66 عاملا.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 32 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 8 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 550 شكوى عمالية "فصل - مطالب"، تم تسوية 47 شكوى منها وديا، وإحالة 224 شكوى للمحكمة العمالية، و145 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 360 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما فضت المديرية إضرابا لـ335 عاملا بشركة ميدكو بلاست لانظمة التعبئة والتغليف ، وتم توعية العمال بعدم مشروعية الإضراب، وضرورة التوجه للمديرية لتقديم طلب مفاوضة جماعية، واستجاب العمال وعادوا للعمل مرة أخرى.

وأشار مدير المديرية إلى أنه جار البدء فى الدورة التدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وصناعة الألوميتال بمركز التدريب المهنى ببولاق.